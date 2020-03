Eerste Belgen thuis na quarantaine in hotel op Tenerife: "We zijn blij dat het voorbij is"

Onder meer Aaron Bronckaers, uit Gingelom in Limburg, mocht samen met vriendin Imke en zoontje Astor van vijf maanden oud het hotel verlaten. "Vanmorgen om acht uur hebben ze ons met z’n tienen van het hotel naar de luchthaven gebracht. Iedereen is dan ook opgelucht dat we hier mogen vertrekken", reageerde de Limburger vanop de luchthaven van Tenerife net voor het opstijgen. "TUI heeft er nu ook alles aan gedaan om ons te verzorgen, maar we zijn toch vooral blij dat het voorbij is, ook al zit de vakantie er nu wel vroeger op dan gepland