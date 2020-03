Niet-dringende brieven maar 2 keer per week in de bus en NMBS wijzigt namen van tickets: dit verandert op 1 maart

Op zondag 1 maart wordt het Groothertogdom Luxemburg het eerste land ter wereld dat het openbaar vervoer volledig gratis maakt voor de reizigers. Een identiteitsbewijs volstaat er om op bus, tram of trein te stappen. Ook de tarieven voor reizen vanuit België van en naar het Groothertogdom gaan omlaag.

Mensen die vanuit België regelmatig met de trein de grens oversteken, bijvoorbeeld om in Luxemburg te gaan werken, zullen minder moeten betalen voor hun abonnement. Een maandabonnement wordt 29 euro goedkoper, een jaarabonnement 290 euro, zegt de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Zij voegt toe dat ook de prijs van een enkel ticket of een retourkaartje naar Luxemburg zal dalen, maar hoe groot het verschil is, hangt af van traject tot traject.

Er is overigens één Belgisch station van waaruit je vanaf maart gratis naar Luxemburg kan sporen: dat van Athus. Dat grensstation wordt als zowel een Belgisch als een Luxemburgs station beschouwd.

Met het gratis openbaar vervoer wil Luxemburg mensen aansporen om de auto te laten staan. Er wordt geïnvesteerd in extra park-and-rideparkeerplaatsen in het land. Nog één kanttekening: wie graag in eerste klasse zit in de trein, moet wel nog betalen voor zijn zitje.