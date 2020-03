Na het weerbericht, nu ook het "verkeersbericht": affiches met weerman Frank Deboosere informeren over wegenwerken

Frank Deboosere neemt enthousiast deel. "Een vlot verloop van het verkeer is ontzettend belangrijk", zegt hij, "ik heb niet geaarzeld om mijn medewerking te verlenen." Frank is een bekende voorstander van een gediversifieerde aanpak van vervoersmodi. Dat is ook belangrijk voor het klimaat.

Zelf fietste Deboosere vele jaren van zijn woonplaats naar de VRT. "Wie goed geïnformeerd is, kan op tijd uitzoeken hoe het zit met het openbaar vervoer naar zijn of haar bestemming, en of de fiets een alternatief is. Daar worden we allemaal beter van", zegt hij. Meer informatie vindt u hier en daar.