Gemeentediensten Maldegem komen naar centrum. Burgemeester Van Hulle: “Zo ligt alles slechts 50 meter uit elkaar”

Momenteel liggen de drie locaties verspreid uit elkaar. “De locaties liggen kilometers uit elkaar, dat is echt niet efficiënt”, zegt burgemeester Van Hulle. De gemeente wil de efficiëntie verhogen en brengt daarom de dienstverlening naar het centrum van Maldegem. Alles zal in de toekomst ondergebracht zijn in het gemeentehuis, het Huis van Wallyn en het Sint-Annakasteel. “Die gebouwen liggen zo’n 50 meter van elkaar, een hele verbetering dus.”