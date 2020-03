Genkse rappers maken nummer tegen zwerfvuil: "Ruim uw rommel op, palettenkop!"

Genkse rappers Alberto Mazzoni en Johnny Baeten nemen geen blad voor de mond in hun campagnelied Ruim uw rommel op. “We hebben in de stad al genoeg zachte sensibiliseringscampagnes gehad,” zegt Mazzoni. “Zowel in de tekst als in de video komen we daarom nu wat harder uit de hoek. We moeten de mensen eindelijk eens duidelijk maken dat zwerfvuil niet oké is.”