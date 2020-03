Gezin uit Dendermonde maakt zelf luisterspel over Ros Beiaard: "Alles staat bij ons in het teken van de legende"

"Met de 5 gezinsleden alleen had ik niet genoeg stemmen om het verhaal te vertellen. Ik moest dus nog op zoek naar extra mensen. Ik wilde ook graag écht Dendermonds dialect. Dat hoort wel thuis in een luisterspel over het Ros Beiaard", lacht papa Geert. Hij nam contact op met Emiel Ravijts, Patrick Meulebroek en Pascale Ophalfvens. "Het zijn 3 gevestigde waarden uit "t Echt Derremonds Theaoter", ze zegden meteen toe. Ze vertolken de reuzen in het verhaal. "We hebben ook een Aalstenaar ingeschakeld maar die wenst om veiligheidsredenen anoniem te blijven", lacht papa Geert.

"Eerst wilden we de opnames gewoon thuis doen. We hebben wel wat materiaal staan", vertelt mama Hilde. "Maar ook "The Image & Sound Factory" in deelgemeente Appels wilde ons helpen. Zo hebben we in een professionele geluidsstudio kunnen werken. Ook de mixing is daar gebeurd, met dank aan de subsidie van de stad."