Groot deel Oost-Vlaanderen zit een tijdlang zonder stroom

De stroompanne duurde een kleine 20 minuten, zegt David Callens van Fluvius. “Het was een vrij groot gebied dat zonder stroom zat, maar het duurde niet lang.” In de regio van Merelbeke, Melle, Oostakker, de haven van Gent en zelfs in Lokeren ging het licht even uit. “Het kan zijn dat enkele bedrijven nog even zonder stroom zitten, dat is omdat ze zelf hun klantencabine nog opnieuw moeten inschakelen.” Wat de oorzaak is van de stroompanne is nog niet bekend.