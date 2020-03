Handgel op alle tafels in restaurant in Tienen: "Het geeft de klanten een gerust gevoel" 

Naast de potjes zout en peper staat op de netjes gedekte tafel van De Refugie een potje handgel. Zaakvoerder Katrien Vanistendael ging de potjes gisteren halen: “Ik had geluk want het was de laatste doos.” Katrien merkte dat er in haar restaurant over bijna niets anders meer gesproken wordt dan het coronavirus. “Het is hét onderwerp van het moment, je hoort niets anders meer op de radio of op de televisie. Ik merk dat de klanten toch wat ongerust zijn.”