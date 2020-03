Gents rood beeld “Loreleie” wordt verplaatst en krijgt bronzen versie

Vandaag wordt het zes jaar oude beeld “Loreleie” verplaatst. Tot voor kort zat het rode meisje onder de Slachthuisbrug in Gent, maar de staketsels zijn verouderd en worden gesloopt. Loreleie krijgt ook een bronzen afgietsel, maar daar is geld voor nodig. Via een inzamelactie hoopt de kunstenaar genoeg geld op te halen.