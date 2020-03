Kermisjetons als beloning voor bewegende kinderen  in Rijkevorsel

Kinderen die in Rijkevorsel met de fiets of te voet naar school komen, krijgen daar jetons voor. Die kunnen ze dan later gebruiken op de kermissen in de gemeente. Met dit initiatief wil de gemeente kinderen meer laten bewegen. "Dat zal ook effect hebben op de ouders", zegt schepen Nathalie Cuylaerts. "Als kinderen met de fiets komen, zullen zij ook gaan bewegen, want zij willen natuurlijk hun kinderen op de veiligste manier naar school brengen."