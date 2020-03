Geen slachtoffers bij omgevallen kraan in Muizen bij Mechelen

Rond negen uur vanochtend viel er een torenkraan om in Muizen, bij Mechelen. Het incident gebeurde aan de Lotelingstraat, waar een nieuwe woonwijk wordt gebouwd.

“Er waren heel wat mensen aan het werk, maar er raakte niemand gewond”, zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek. “De kraan is op een stelling gevallen die aan het gebouw stond. Daarom valt de schade aan het appartement in aanbouw goed mee. De kraan is wel helemaal kapot."

De arbeidsinspectie komt ter plaatse om te onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren.