Kuurnenaars zetten gemeente in de verf voor Kuurne-Brussel-Kuurne

In het woonzorgcentrum Heilige Familie schilderden ze in zwarte verf "Welkom in Ezelgem" op het dak van één van de oudere gebouwen. "Dit gebouw wordt binnenkort afgebroken", vertelt Elke die er werkt, "het kon dus weinig kwaad. Ik snap wel dat Kortrijk regelmatig in beeld komt, de Broeltorens, de Leieboorden, dat zijn mooie plekjes. Maar ook onze gemeente wil én mag gezien worden."

Naast de beschilderde daken komen er ook twee reuzen op het marktplein. Eén bewoner bouwde ook al een grote tribune die zeker moet opvallen vanuit de lucht.