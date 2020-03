Kuurnse leverancier van mondmaskers zit door zijn voorraad heen

Tot nu toe is er nog niemand in ons land besmet met het coronavirus. Toch is ook hier de vraag naar mondmaskers groot. Bij het bedrijf Tric uit Kuurne was de vraag zo overweldigend, dat ze zonder voorraad zitten. "En nog komen er bestellingen binnen", zegt zaakvoerder Saartje Vandewiele.

"De bestellingen komen wel niet zozeer van particulieren of van apothekers", weet Vandewiele. "We krijgen vooral vragen van bedrijven. Aan de ene kant gaat het om internationale bedrijven die bij Chinese zakenpartners op bezoek moeten of mensen uit China ontvangen. Aan de andere kant zien we dat bedrijven met fabrieken in China Europese mondmaskers kopen omdat de stock in Azië op is en ze hun personeel daar willen beschermen."