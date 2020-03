Lachend kakje vanaf morgen in etalage pop-upstore "Stop darmkanker"

"Ik heb tijdens mijn carrière in het ziekenhuis te veel darmkanker gezien", getuigt dokter Luc Colemont in "Start je dag" bij Radio 2 Antwerpen. "Dat is één van de redenen waarom ik tien jaar geleden de vzw "Stop darmkanker" heb opgericht en me iets meer dan vier jaar geleden voltijds ben gaan bezighouden met informeren en voorlichten. Dat is nog altijd iets wat de mensen missen. Ze kennen het verhaal over het klein poliepje niet en ze beseffen nog niet voldoende wat het belang is van een eenvoudige test met de stoelgang."