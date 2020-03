Manfred Sellink stopt als directeur Museum Schone Kunsten Antwerpen

Het ontslag gebeurde in onderling overleg tussen Sellink en de vrij nieuwe raad van bestuur van de VZW die het Antwerpse museum leidt. De 2 partijen hebben afgesproken om niet te communiceren over het ontslag. Voorzitter Luk Lemmens, ook provinciaal gedeputeerde voor N-VA, wil alleen kwijt "dat er geen draagvlak meer is voor Sellink". Dat kan wijzen op problemen binnen de werking van het museum.

Manfred Sellink is vooral bekend van de grote Bruegel-tentoonstelling in Wenen, ruim een jaar geleden. Daar kwamen 450.000 mensen op af, een record. Sellink was directeur van het KMSKA sinds eind 2014, hij had een contract tot 2030.