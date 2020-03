Tweede coronabesmetting in Nederland, Zwitserland verbiedt bijeenkomsten van meer dan duizend mensen

Intussen is ook een besmetting vastgesteld in Herzogenrath, de Duits-Nederlandse grens in de buurt van Kerkrade. In Duitsland zijn nu al 60 mensen besmet met het virus. In Frankrijk zijn er dat 18 en in Spanje 15. De meeste besmettingen zijn er nog altijd in Italië en van daaruit is in veel gevallen het virus verspreid in andere Europese landen. In Italië zijn er nu al meer dan 650 besmettingen en zijn er 12 mensen overleden aan het virus.

Het meest opvallende nieuwe feit in Europa is de beslissing van de Zwitserse regering om in het hele land bijeenkomsten vanaf duizend mensen te verbieden en dat tot midden maart. Ook het autosalon van Genève is afgelast. In Zwitserland zijn er intussen al 15 gevallen van besmetting vastgesteld. Telkens was er een link met Italië.