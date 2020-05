Hoe de bestrijding van illegale vervuilende diesels dreigt stil te vallen 

"Uit ons onderzoek blijkt dat de situatie veel ernstiger is dan we dachten tot nu toe. 12 procent van de Euro 5-dieselwagens (een vorige generatie, want we zitten momenteel aan Euro 6, red.) heeft een defecte of gemanipuleerde roetfilter. Dat betekent dat zij zeer zwaar verontreinigen. Volgens onze berekeningen gaat het om 165.000 wagens. En 165.000 wagens met een defecte roetfilter vervuilen even veel als 746 miljoen propere dieselwagens Euro 6. Dat is gigantisch."

"Als we die 165.000 wagens uit de vloot kunnen halen, kunnen laten herstellen of reinigen, dan hebben we een enorme winst qua luchtkwaliteit," zegt Matienko.