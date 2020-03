Moordenaarskoppel Van Acker-Lacote niet akkoord met straf en wil nieuw proces 

Het hof van assisen besliste negen jaar geleden dat het moordenaarskoppel levenslang naar de gevangenis moest. De twee waren niet aanwezig op hun proces, want kort na de moord zijn ze gevlucht. Eind november vorig jaar werden ze uiteindelijk gevonden in Ivoorkust, in Afrika. Dat gebeurde dankzij de Europese Most Wanted-list, dat is een lijst met gezochte criminelen. Nu zitten ze allebei opgesloten in een Belgische gevangenis en willen ze een nieuw proces.