Nieuwe regeling rond textielcontainers in Aalst

De concessie is niet alles. Er zijn ook verschillende andere afspraken. Zo zijn er concrete afspraken rond het opruimen van sluikstorten vastgelegd. Enkel De Kringwinkel Stroom en De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen mogen ook textiel aan huis inzamelen. Inzamelingen voor scholen of vrijwillige non-profitorganisaties zijn ook niet langer mogelijk.

Wat niet verandert zijn de regels rond het textiel zelf. Dit geldt voor zowel de inzameling in containers als aan huis. Je zamelt alles in zakken in. Dat gaat dan over kledij of andere zaken zoals beddengoed, knuffels en schoenen. Bij de kledij geldt de regel: het mag draagbaar, versleten of beschadigd zijn, zolang het proper is.