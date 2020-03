Oostende pakt uit met nieuw Soul-, Jazz- en Internationaal Fotofestival

Van de drie nieuwe festivals in Oostende is het Soulfestival wellicht het meest opvallende. Het is gelinkt aan de figuur van Marvin Gaye, die zich destijds terugtrok in Oostende om er een indrukwekkende comeback te maken met het nummer ‘Sexual Healing’. Het festival komt er naar aanleiding van de veertigste verjaardag van deze hit. Burgemeester Bart Tommelein: “Het nieuwe festival is niet alleen een eerbetoon aan Marvin Gaye. Het is ook een manier om de soul van Oostende, de ziel van onze stad, te versterken."

Het Soulfestival staat begin volgend jaar gepland. Het Jazzfestival volgt enkele maanden later, in september. Er is nog geen datum voor het Internationaal Fotofestival.