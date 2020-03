Onderzoekers gaan opnieuw fluoplastic loslaten in de Schelde: "Met kleine zendertjes deze keer" 

De nieuwe voorwerpen worden op dezelfde locaties gelost als die in december. Dat is op twee locaties in Oost-Vlaanderen: in Dendermonde, aan de monding van de Dender, en aan de sluis in Merelbeke, waar de Bovenschelde overgaat in de Zeeschelde. De derde locatie is het Antwerpse gehucht Wintam, aan de monding van de Rupel. "Ook de manier waarop we de voorwerpen loslaten blijft ongewijzigd", voegt Teunkens nog toe.