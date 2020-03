Oudste vrijwilliger (94) van het Rode Kruis werkt al 80 jaar voor het goede doel: "Zolang ik kan, ga ik door"

"Mensen helpen, stelt me gerust en geeft me steun. Ik had ook de tijd om het te doen. Ik heb drie kinderen en had een hele fijne man, die nu helaas overleden is. Zij vonden het goed dat ik dat deed en hebben me ook altijd gesteund. Hoe lang ik doorga? Ik ben nu 94 en wil het blijven doen zolang mijn gezondheid het toelaat", zegt Mimi.

De Week van de Vrijwilliger van het Rode Kruis start morgen, 29 februari.