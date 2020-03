Postbodes delen elke maand nog 27 miljoen aan pensioenen rond: "Een minderheid"

Elke maand bezorgen postbodes nog ongeveer 25.000 pensioenen cash aan gepensioneerden. Dat zegt de Federale Pensioendienst, en staat in Het Laatste Nieuws. In totaal wordt zo maandelijks ruim 27 miljoen euro aan pensioengeld contant uitbetaald. Het gaat om een kleine minderheid van de alle pensioenen. "De meeste worden al per overschrijving uitbetaald, wat we ook aanbevelen", zegt Vik Beullens van de Pensioendienst.