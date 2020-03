Van South Carolina tot Super Tuesday: wat staat de komende dagen op het spel bij de voorverkiezingen in de VS?

Morgen (zaterdag) vindt de vierde voorverkiezing in de race naar het Witte Huis plaats. Voor het eerst in een staat met een groot aantal Afrikaans-Amerikanen: South Carolina. Kan de Democraat Joe Biden hier zijn campagne nieuw leven inblazen? Of weet Bernie Sanders opnieuw te verrassen. Een goed resultaat hier is des te belangrijker, want dinsdag staat Super Tuesday op het programma. Dan wordt in 14 staten tegelijk gestemd, waaronder kleppers als Texas en Californië. Heel veel stemmen te winnen dus op één dag. Amerikacorrespondent Björn Soenens en Thomas De Graeve bespreken de race in deze nieuwe aflevering van Björn in the USA.