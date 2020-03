Aalsterse kinesist bij Lotto Soudal zit vast in quarantaine in Abu Dhabi

Later op de avond zou iedereen getest worden. Dat werd uiteindelijk vanmorgen vroeg. Om 6 uur werd iedereen uit zijn bed gehaald en de gang opgestuurd. Daar namen ze de temperatuur en schraapten met een stokje in de neus. Nadien was het opnieuw wachten. Dat is nu al de hele dag zo. “Niemand weet hoe lang ze moeten wachten op de resultaten. Sommigen zeggen 12 uur, andere 24 uur of zelfs 36.” Pas als de resultaten gekend zijn, wordt er gecommuniceerd hoe het verder moet en of ze al dan niet in quarantaine moeten blijven. “Die onwetendheid is wel lastig.”

Ondertussen proberen Lucas en zijn collega’s zich bezig te houden. “Vanmorgen stuurde hij mij nog een foto van het zwembad, dus zo vreselijk zal het daar wel niet zijn”, lacht Paulien. Later vandaag moest iedereen wel terug naar de kamer en kregen ze eten en een mondmasker.