Abortus tot 18 weken zwangerschap stap dichterbij na advies Raad van State

De Raad van State spreekt zich niet uit over een aantal sleutelelementen in het wetsvoorstel om de abortuswet te versoepelen. De Raad van State zegt in haar advies dat de wetgever "een grote beoordelingruimte heeft" en oordeelt daarom niet over het voorstel om de termijn voor abortus op te trekken van 12 tot 18 weken, de verplichte bedenktijd te verlagen van 6 naar 2 dagen en om abortus volledig uit de strafwet te halen.