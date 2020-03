"Rustige(re) wegen kunnen jonge fietsers vals gevoel van veiligheid geven"

Belangrijke nuance: bij rustige(r) wegen denkt u misschien aan een jaagpad langs het water, of een autoluwe route, maar dat is het niet per se: het gaat volgens een internationale definitie om wegen waar dagelijks tussen 0 en 2.500 voertuigen passeren.

Het VUB-onderzoek bracht de fietsgewoontes van de schoolgaande jeugd in kaart aan de hand van de feedback van 1.345 jongeren. Bijna de helft van hen (47 procent) gaat minstens één keer per week met de fiets naar school, en 27 procent neemt dagelijks de fiets. De afstand en verkeersdrukte blijken doorslaggevend in hun keuze: rustiger wegen blijken een trigger voor jongeren om vaker de fiets te nemen. De aanwezigheid van fietspaden blijkt daarentegen geen rol te spelen, besluiten de onderzoekers.

Daarbij ontstaat een vals gevoel van veiligheid, waarschuwt Jef Vanparijs. Het risico op een ongeval is eigenlijk ongeveer even groot, maar er is op die rustiger wegen een grotere kans op ernstige letsels dan bij wegen met een goed afgescheiden, apart fietspad. Vanparijs: "Nu ontstaat er bij jongeren soms een vals subjectief gevoel van veiligheid."

Hij besluit: "Drukke straten verkeersveiliger maken door de toegelaten snelheid te verlagen tot bijvoorbeeld 30 km per uur en op alle types wegen voldoende fietsinfrastructuur voorzien is dus de boodschap om fietsen veiliger te maken en meer mensen aan het fietsen te krijgen.”