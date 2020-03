Slechtste beursweek sinds financiële crisis van 2008: Bel20 verliest 14,5 procent,  Amerikaanse beurzen ruim 10 procent

In 2008 verloren de beurzen zoveel door het uitbreken van de bankencrisis. Eerst kwamen toen Amerikaanse banken in de problemen doordat ze zogenoemde rommelkredieten hadden verkocht - leningen aan mensen die het niet konden betalen. Die crisis infecteerde toen ook de Europese banken, die belangen hadden in Amerikaanse banken, en uiteindelijk zowat de hele wereldeconomie.

Nu is de oorzaak van het beursverlies minder structureel dan toen, maar eerder incidenteel: de uitbraak van het coronavirus dus. Deze crisis wijst wel op de gevoeligheid van de wereldeconomie, waarin bedrijfstakken over de hele wereld met elkaar verbonden zijn, en de westerse economie sterk afhangt van China. Tegelijk is het ook nog eens een stevige beurscorrectie, na jaren van optimisme en vrij gestage groei.