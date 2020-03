Taylor Swift is "The man": welke mannen krijgen ervan langs in haar nieuwe single en videoclip?

"The man" is de nieuwe single uit "Lover", het zevende album van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift (29). Ze vraagt zich af hoe het zou zijn als ze een ongelofelijk rijke blanke man was, in plaats van een ongelofelijk rijke blanke vrouw. En ze neemt geen blad voor de mond. Het is een uithaal naar wat ze zelf onomwonden het "giftige mannelijke privilege" noemt: mannen komen nog altijd met veel meer weg dan vrouwen.

Taylor Swift staat erom bekend dat ze in haar songs afrekent met kritiek en roddels. En dat is in "The man" niet anders. "Ze zouden zeggen dat ik de markt eens goed verkend heb, voor ik me aan iemand bind", zingt ze. Een sneer naar de opmerkingen die ze krijgt over haar liefdesleven. Of: "Ze zouden zeggen dat ik heel hard gewerkt heb, ze zouden hun hoofd niet schudden en zich de vraag stellen of ik dit allemaal wel verdien", over de commentaar op haar professionele succes en rijkdom. En: "Wat ik draag, of of ik grof ben, dat zou allemaal losstaan van mijn goede ideeën en sterke acties."

Gisteren verscheen de clip bij het nummer en daarin is Taylor Swift letterlijk "The man". Ze is onherkenbaar als "Tyler Swift", de ultieme male chauvinist pig, een stinkend rijke zakenman, sigaren rokend, feestend op luxeschepen, stripclubs bezoekend, vol van zichzelf, egoïstisch, ongemanierd. Een echte rotzak, die desondanks overal waar hij komt alle aandacht en applaus krijgt.

Maar de opvallende transformatie van "Taylor" naar "Tyler" is niet het enige waardoor de clip veel aandacht krijgt.