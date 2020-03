Vrouw die verdacht wordt van dood zoontje in Torhout moet maand langer in de cel blijven

"Mijn cliënte verblijft nu in een naaktcel. Dat is een cel waar er niets is, zelfs geen afstandsbediening voor de tv. Dat heeft een reden: men wil vermijden dat er iets fout loopt, of dat ze zichzelf iets aandoet", zegt Vincke.

"Ook slapen lukt moeilijk. Om het kwartier komt er een cipier kijken of alles goed verloopt. Dat zal allemaal wel met goede bedoelingen zijn, maar dat maakt het allemaal veel zwaarder. Hetzelfde ook met de begrafenis, ze kreeg wel de toestemming om te gaan, maar ze kon niet in het auditorium zitten."