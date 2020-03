Antwerpse transportfirma hangt camera's in cabines van vrachtwagens

De camera's die in de cabines van de vrachtwagens hangen filmen de chauffeurs voortdurend terwijl ze rijden. Het is niet de bedoeling om hen te controleren, zegt zaakvoerder Sven Geerts in "Start je dag": "Op deze manier kunnen we wel gaan aantonen, wanneer er kopstaartaanrijdingen gebeuren of andere incidenten, dat onze chauffeur wel degelijk zijn job aan het doen was, aan het opletten was en niet met zijn voeten op het stuur lag of met zijn telefoon bezig was. Dat beeld leeft echt wel in onze samenleving en daardoor worden verzekeringspremies ook steeds hoger."