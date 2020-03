Gewapende strijd in Syrische provincie loopt steeds meer uit de hand: zet Turkije groot militair offensief in?

Waarom zit Turkije eigenlijk in Idlib en wat doen ze daar? "Eind 2018 raakten Turkije, dat de rebellen steunt, en Rusland, dat Syrië steunt, het eens over het instellen van een gedemilitariseerde zone in Idlib, het Sotchi-akkoord. Er werd een gebied van ongeveer 32 kilometer afgebakend waar een wapenstilstand moest gelden. Turkije heeft 12 observatieposten opgesteld om die wapenstilstand op te volgen. Daarom is er een sterke Turkse militaire aanwezigheid in Idlib", legt Lamote uit.

"In december zijn dan toch door Syrië en Rusland gesteunde troepen het gebied binnengedrongen, en dat was voor Turkije een rode lijn. Er is een grens afgesproken tot waar het Syrische leger teruggedrongen moet worden, zegt Ankara. Desondanks blijft Syrië, met steun van Rusland, steeds verder oprukken in Idlib. Dus mengt nu ook het Turkse leger zich in het conflict, wat de escalatie van het geweld van de laatste weken verklaart."