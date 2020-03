Universiteit Antwerpen haalt geen Erasmusstudenten terug uit Italië door coronavirus

De studenten van Universiteit Antwerpen die op Eramusuitwisseling zijn in Noord-Italië, mogen daar voorlopig blijven. "Op dit moment zijn er 15 studenten van de UA in het risicogebied", zegt Peter De Meyer van Universiteit Antwerpen. "We hebben besloten om de studenten niet terug te halen, maar we werken nauw samen met de lokale universiteiten daar. Ze hebben maatregelen uitgevaardigd en onze studenten volgen die nauw op."