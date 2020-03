Veel klachten over openbaar vervoer en huurprijs sociale woningen, maar Vlaamse ombudsdienst lost ook meer klachten op

Vorig jaar zijn 16.055 klachten opgelost via de Vlaamse ombudsdienst. Dat is veel meer dan in 2018, toen het ging over "slechts" 10.678 opgeloste klachten. Dat ligt in lijn met de ambitie die ombudsman Bart Weekers vorig jaar uitsprak, namelijk om de komende vijf jaar 100.000 oplossingen te bereiken, of 20.000 per jaar.