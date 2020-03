"Verloren gelopen" hond meldt zich aan bij politiebalie: "Chico is een echte deugniet!"

Baasje Edward Alvarado gaf meer uitleg op de lokale nieuwszender NewsWest 9: "Ik heb de hond gekocht omdat ik iets heb met honden die op wolven lijken. Maar van aard is Chico dat helemaal niet. Ik zou graag een waakhond van hem maken, maar nee, dat lukt niet. Hij is een echte deugniet en speelvogel."

"Toen ik nog aan het slapen was, is hij kunnen ontsnappen via een poortje aan mijn tuin. Nooit voordien ben ik met hem naar het politiekantoor geweest, maar daar is het waar hij terechtkwam. Wat toch wel ‘cool’ is, want hij weet duidelijk waar hij naartoe moet."

Chico kwam dus terecht bij het poltiekantoor van Odessa, ruim anderhalve kilometer verwijderd van zijn thuis. Tot groot plezier van de Odessa Police Department, die zijn bezoek onmiddellijk op Facebook meldde. Een neef van Alvarado zag de foto op Facebook, toonde hem de foto en Alvarado kon niet anders dan bevestigen dat het zijn hond was: "Ik ben dan onmiddellijk naar buiten gegaan, en daar zat hij al. Dus na zijn bezoekje aan de politie is hij terug naar huis gekomen."

"Omdat hij op een Duitse scheper lijkt, krijg ik nu vaak de opmerking om hem in te schrijven bij de politie", aldus het trotse baasje nog.