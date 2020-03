De Vlaamse actrice Lyne Renée is sinds woensdag te zien in de Belgische bioscopen in de film "The gentlemen" van Guy Ritchie. Renée kreeg een kleine bijrol in de productie, maar kon de regisseur overtuigen. Wellicht wordt ze gecast in de volgende film van Ritchie. "Tijdens die vier dagen op de filmset heb ik heel veel bijgeleerd", zegt Lyne Renée.