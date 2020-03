Voorzitter ouderenraad Boutersem moet aftreden... omdat ze te jong is

Bevoegd schepen Janina Vandebroeck (Open VLD) van Boutersem bevestigt dat de statuten werden aangepast. "Wij zijn bezig met een hervorming van alle adviesraden in Boutersem", vertelt ze. "Ook de werking van de ouderenraad hebben we herbekeken en daar hebben we inderdaad de minumumleeftijd van de voorzitter aangepast naar 60 jaar zoals staat in de statuten van de Vlaamse ouderenraad."

Volgens Vandebroek is dat ook logisch. "Het gaat hier over ouderen en we willen graag dat zij dan ook namens het doelpubliek beslissingen kunnen nemen. Iedereen zou het toch ook raar vinden als de voorzitter van de vrouwenraad een man is."