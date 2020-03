Wanneer spelfouten een tatoeage om zeep helpen…

Het was enkele weken geleden even schrikken voor Orlando Bloom, nadat hij de naam van zijn zoon Flynn op zijn arm had laten tatoeëren. De acteur van onder meer "Lord of the Rings" en "Pirates of the Caribbean" liet de tattoo immers in morsetekens aanbrengen en toonde het resultaat vol trots op Instagram. Maar al snel bleek dat de tekens niet 'Flynn', maar wel 'Frynn' weergaven. Tatoeages en spelling, in welke taal dan ook, zijn niet altijd een evidente combinatie en durfden ook vroeger al eens (helemaal) verkeerd aflopen.