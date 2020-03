Waterpeil nergens hoger in België dan in Rotselaar

Wie een kijkje gaat nemen op de website waterinfo.be ziet maar één grote rode stip: rivier De Winge in Rotselaar. En inderdaad, het is de enige plek in België waar de rivier uit haar oevers is getreden. Burgemeester Jelle Wouters: "Vannacht is de brandweer moeten uitrukken voor een tiental woningen aan de Molenbaan in Wezemaal. Daar stond het water tot op de straat. Andere kritieke punten zijn bedrijventerrein "Wingepark' en de Steenweg op Holsbeek. Momenteel is de situatie onder controle omdat het vandaag nog niet geregend heeft, maar dat kan de komende dagen veranderen."