Oostende opent wetenschapspark voor de blauwe economie

POM West-Vlaanderen, Haven Oostende en Universiteit Gent lanceren het Ostend Science Park. Dit wetenschapspark wil bedrijven aantrekken om nieuwe impulsen aan de blauwe economie te geven.

De nieuwe site in de achterhaven van Oostende is meer dan 16 hectare groot. Op de terreinen ligt nu al GreenBridge – voortaan Bluebridge, een onderzoekscentrum van de Universiteit Gent. Die breidt de onderzoeksfaciliteiten daar gevoelig uit. Professor Carl Devos van UGent leidt dat centrum: "We slaan de brug tussen onderzoek en kmo’s. Zo krijgen bedrijven ter plaatse de kans om nieuwe producten en diensten gelinkt aan de blauwe economie te ontwikkelen."

Er wordt 5 miljoen euro geïnvesteerd. Het Ieperse EBO, actief in infrastructuurbeheer, is het eerste bedrijf dat er zich vestigt. Op termijn zullen er honderden mensen werken in het Ostend Science Park. "Onze prioriteit is de werkgelegenheid in de haven vergroten", zegt Dirk Declerck van Haven Oostende.