Wielerploeg Deceuninck-Quickstep in quarantaine op Emiraten voor test op corona

Manager van Deceuninck-Quickstep Patrick Lefevere kreeg vrijdagmorgen het nieuws over de quarantaine te horen. "De mensen van UAE zaten toevallig net naast onze ploeg voor het ontbijt en het avondeten. Dus er is heel veel contact geweest. Ons team is nu getest geweest. En het duurt een aantal uur voor we de resultaten hebben. In het erste geval zullen ze veertien dagen moeten blijven."