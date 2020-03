Chauffeur De Lijn neergestoken  door jongeman in het Nederlandse stadje Hulst

In het Nederlandse grensstadje Hulst is een Belgische buschauffeur van De Lijn aangevallen met een mes door een jongeman. De chauffeur kreeg een messteek in de borst. Hij ligt in het ziekenhuis maar is niet in levensgevaar. De chauffeur werd aangevallen toen hij de jongen samen met 2 vrienden aansprak, omdat ze volgens hem ruzie zochten met de andere passagiers. De Nederlandse politie is naar eigen zeggen de verdachte op het spoor.