Ongerustheid bij Belgen in quarantaine in hotel Tenerife: "Het is hier 'tirez votre plan', er is veel onduidelijk"

De toeristen die geboekt hebben via een touroperator maken zich voorlopig niet veel zorgen over de praktische kant, zoals de betaling en de terugvlucht. De reizigers die zélf hun reis hebben geboekt, doen dat wel. "Ik heb het consulaat gebeld, maar daar zeiden ze dat we zelf onze vlucht moesten regelen", zegt Van Poucke deze voormiddag. "Het is hier echt tirez votre plan (trek je plan, red.). Om de vlucht te herboeken, hebben we ook documenten nodig van de overheid die we niet krijgen. Ook over de kosten van het hotel is veel onduidelijkheid. Het consulaat verwijst naar de reisverzekering, maar het is niet duidelijk of dat wordt gedekt."