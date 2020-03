VS en taliban ondertekenen historisch vredesakkoord dat Afghanistan op weg naar vrede moet zetten

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beschouwt het akkoord als "een echte test" voor de vredesinspanningen. "We staan nog maar aan het begin", zei hij in Doha. "Een significante beperking van het geweld zal de omstandigheden voor vrede scheppen, en de afwezigheid daarvan de omstandigheden voor mislukking."

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper waarschuwt dat de VS niet zal aarzelen het akkoord nietig te verklaren, als de taliban zich niet aan hun engagementen houden. Wel sprak hij van "grote vooruitgang" naar het beëindigen van de langste oorlog waarin de VS zijn betrokken. "Als de taliban het akkoord eren, zullen de Verenigde Staten starten met een voorwaardelijke, ik herhaal een voorwaardelijke beperking van het aantal troepen", aldus nog Esper.

Van hun kant verzekeren de taliban dat ze hun beloftes zullen respecteren. "Aangezien het akkoord vandaag is getekend, en ons volk gelukkig is en dat viert, hebben we al onze militaire operaties in heel het land stopgezet", aldus Zabihullah Mujahid, woordvoerder van de taliban in Kaboel.

De Europese Unie biedt ondersteuning aan en heeft het over "belangrijke eerste stappen" naar een duurzame oplossing voor het conflict. De Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlands Beleid, Josep Borrell, waarschuwt wel dat de "huidige kans om naar vrede te gaan, niet mag worden gemist". In een persbericht stelt hij dat onmiddellijk onderhandelingen moeten worden opgestart met alle politieke fracties en maatschappelijke bewegingen.