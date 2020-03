Opvallend meer oproepen naar hulplijn 1712 na Canvas-reeks "Als je eens wist"

De voorbije drie weken heeft de hulplijn 1712 ruim 400 oproepen gekregen over kinderen die mogelijk slachtoffer zijn geweest van geweld. Dat is bijna 75 procent meer in vergelijking met vorig jaar. De stijging is een gevolg van de documentairereeks "Als je eens wist", van Hilde Van Mieghem, over kindermishandeling. Die reeks werd in februari uitgezonden op Canvas.