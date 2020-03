Iraanse film "There Is No Evil" wint Gouden Beer in Berlijn

De regisseur was niet aanwezig in Berlijn. Hij mag het land niet verlaten en kreeg in 2017 een jaar gevangenisstraf opgelegd. Het was zijn dochter Baran, die ook meespeelt in de film, die de prijs in naam van haar vader in ontvangst nam. Het publiek in Berlijn gaf de man een staande ovatie. Rasoulof viel enkele jaren geleden al in de prijzen op het filmfestival van Cannes.

