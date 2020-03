Klimaatactivisten van Extinction Rebellion nemen opnieuw banken onder vuur

Een vijftig mensen vatten post voor de bank, er werden slogans geroepen en posters opgehangen en voorbijgangers en bezoekers van de bank kregen een flyer. "Vrijwel alle banken beweren 'duurzame fondsen' aan te bieden. In de meeste gevallen gaat dit over pure greenwashing, windowdressing of zelfs misleiding. Want in werkelijkheid blijven de meeste grootbanken grootschalig investeren in fossiele brandstoffen", zegt Calis nog. "We moeten de financiële wereld stoppen om te blijven investeren in de oorzaken van de klimaat- en ecologische crisis. Wij verzetten ons tegen de illusie van ongelimiteerde economische groei, greenwashing, onderdrukking en sociale ongelijkheid."