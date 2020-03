Luxemburger en Spaanse die via België reisden mogelijk besmet met coronavirus, luchthaven Charleroi neemt maatregelen

Een Luxemburger die via ons land is gereisd, is volgens een eerste test besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat om een man van in de veertig, die op reis was geweest in Italië en via de luchthaven van Charleroi naar Luxemburg is teruggekeerd. De luchthaven neemt maatregelen en probeert na te gaan met wie hij contact had. Ook een Spaanse vrouw die enkele dagen geleden nog op reis was in ons land, blijkt volgens een eerste test besmet te zijn.