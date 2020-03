In het zuiden van Pakistan zijn minstens 19 mensen om het leven gekomen toen een trein botste met een passagiersbus. Er vielen ook 26 gewonden. De trein was vrijdagavond op weg van Karachi naar Rawalpindi toen het voertuig op een onbewaakte spoorwegovergang nabij Rohri in aanrijding kwam met een bus die bijna 50 passagiers vervoerde. Een onderzoek moet uitklaren wat er precies is gebeurd.