Slimme camera's zullen binnenkort (dan toch) vrachtwagens flitsen die inhalen bij regen

Lange tijd was het ook onduidelijk vanaf wanneer er over "regen" mag worden gesproken. Dat is nu ook afgeklopt. "Vanaf één druppel kunnen we spreken van regenweer", zegt Daniëls. "De politie, die de camera's zal gebruiken, zal wel een tolerantiemarge hanteren, net zoals dat ook gebeurt bij snelheidsovertredingen. Stel dat een duif zijn behoefte doet op zo'n sensor dan kan die sensor denken dat het aan het regenen is. Daarom dat er een tolerantiemarge komt."